Музей «Онежского Поморья» получит скелет редкого кита

В нацпарке «Онежское Поморье» в Архангельской области готовят к передаче в музей череп и кости высоколобого бутылконоса (Hyperoodon ampullatus) — редкого эндемичного вида китов. Тушу нашли на берегу еще в ноябре 2018 г.

В России высоколобого бутылконоса можно увидеть в Баренцевом, Белом и Балтийском морях. Этот вид находится под угрозой исчезновения и внесен в Красную книгу Международного союза охраны природы, поэтому встреча с ним является большой удачей. Длина тела взрослого самца достигает 10 м, а вес — 7 тонн.

Останки редкого кита обнаружил на Онежском полуострове недалеко от деревни Лопшеньга местный житель. Тогда было принято решение о сохранении скелета и его дальнейшей музеефикации, рассказали Fishnews в пресс-службе нацпарка «Кенозерский» (в его состав входит «Онежское Поморье»).

Подготовка такого экспоната требует много времени и ресурсов. Сначала тушу закопали в землю — при помощи трактора вырыли большую канаву, куда поместили останки. Однако весной после таяния снега запах привлек медведей, которые решили полакомиться китятиной, растащив при этом часть скелета. Осенью 2019 г. останки извлекли из земли и поместили в недоступном для животных месте.

Спустя три года — в октябре 2022 г. — на Онежский полуостров отправилась новая экспедиция. Ее участники извлекли кита, отделили кости от остатков плоти и на катере перевезли их в административный центр «Онежского Поморья» в Луде. Теперь предстоит дальнейшая обработка и подготовка скелета. Планируется, что этот этап работы займет более года.

Затем череп и кости бутылконоса поместят в визит-центре «Онежского Поморья» в деревне Луда. Отмечено, что до сих пор скелет этого кита можно было увидеть только в одном из музеев Великобритании и в Санкт-Петербурге.

Фото предоставлены пресс-службой нацпарка «Кенозерский».

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