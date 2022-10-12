Друзья браконьера проиграли бой с правоохранителями

В Бурятии знакомые задержанного браконьера с помощью светошумовой гранаты отбили его у рыбоохраны вместе с изъятым имуществом. Инспекторы и полицейские настигли злоумышленников.

Конфликт произошел на посту Улан-Удэнского межрайонного отдела рыбоохраны на реке Селенга недалеко от поселка Сотниково, сообщили Fishnews в пресс-службе Ангаро-Байкальского теруправления Росрыболовства. Накануне инспекторы задержали браконьеров и конфисковали у них сети и рыбу.

Одного из нарушителей привезли на пост для оформления документов. Неожиданно туда подъехал тонированный джип без номеров, после чего водитель и пассажиры, угрожая пистолетом, потребовали выдать им задержанного, сети и рыбу.

«Наши ребята не поддались на угрозы. Один из нападавших выхватил гранату и забросил в жилой модуль, где находились сотрудники», — рассказал и.о. руководителя Ангаро-Байкальского территориального управления Андрей Фалилеев.

Граната оказалась светошумовой. Однако нападавшие использовали возможность, чтобы скрыться вместе с нарушителем и изъятыми вещдоками. Погоня, в которой участвовали прибывшие сотрудники полиции, закончилась успешно.

Пострадавших не было, несмотря на применение обеими сторонами оружия. Возбуждены уголовные дела за незаконную добычу рыбы и применение насилия в отношении представителя власти.

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