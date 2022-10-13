Сахалинская область работает на лососе с прибавкой

Лососевая путина в Сахалинской области уже обеспечила вылов более 90 тыс. тонн, при этом в регионе еще продолжается промысел кеты. Общие объемы добычи выше, чем в 2021 и 2020 гг.

Предварительные результаты лососевой путины нынешнего года рассмотрел Сахалинский рыбохозяйственный совет, сообщает корреспондент Fishnews. Первоначально прогнозировалась добыча 121 тыс. тонн тихоокеанских лососей. Сейчас рыбаки взяли более 90 тыс. тонн. Таким образом, островной регион уступает по показателям добычи красной рыбы только Камчатке, освоившей свыше 134 тыс. тонн.

Представитель Сахалинского филиала ВНИРО (СахНИРО) Дмитрий Галанин, докладывавший о результатах путины, отдельно отметил выполнение договоренностей с другими регионами по районам облова транзитной рыбы — на северо-западе Сахалина и на Северных Курилах. «В целом важно отметить позитивный момент на мирное существование соседей», — сказал он.

На Восточном Сахалине, где действовал целый ряд ограничений промысла, в этом году выловлено около 37,6 тыс. тонн горбуши, прогноз освоен на 72,3% — показатели наука оценивает как удовлетворительные.

Впервые за несколько лет был открыт промысел в заливе Анива. Причем старт лова был увязан с показателями по заполнению нерестилищ. В итоге добыто более 3,2 тыс. тонн, а уровень пропуска производителей в реки близок к оптимальному (исключением стали реки Лютога и Сусуя).

На Южных Курилах рыбаки добыли около 21 тыс. тонн при прогнозе около 24 тыс. тонн. «Результаты удовлетворительные, освоение хорошее», — прокомментировал Дмитрий Галанин.

Пропуск производителей горбуши в нерестовые реки основных районов промысла в 2022 г. достиг приемлемого уровня — 10 млн экземпляров — и превысил результат 2021 г. в 1,3 раза, сообщили в СахНИРО.

Из общего объема вылова на долю горбуши приходится 62 тыс. тонн, кеты — более 25 тыс. тонн, рассказали Fishnews в министерстве по рыболовству Сахалинской области.

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