За здоровьем байкальских рыб хотят следить с помощью генетики
В рамках федерального проекта «Сохранение озера Байкал» ученые продолжают сбор материалов для молекулярно-генетических исследований и ранней диагностики инфекционных заболеваний местных видов рыб.
В экспедиции по озеру и его притокам принимают участие специалисты Байкальского и Тюменского филиалов Всероссийского НИИ рыбного хозяйства и океанографии.
Как сообщили Fishnews в пресс-службе ВНИРО, главные объекты исследований — омуль, плотва, окунь, елец. Также запланирован сбор материалов по изучению байкальского осетра.
По результатам работ планируется провести адаптацию методики молекулярно-генетических исследований к стандарту Всемирной организации здравоохранения животных. Это будет способствовать усовершенствованию единой системы диагностики, отметили в институте.
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