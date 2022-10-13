За здоровьем байкальских рыб хотят следить с помощью генетики

В рамках федерального проекта «Сохранение озера Байкал» ученые продолжают сбор материалов для молекулярно-генетических исследований и ранней диагностики инфекционных заболеваний местных видов рыб.

В экспедиции по озеру и его притокам принимают участие специалисты Байкальского и Тюменского филиалов Всероссийского НИИ рыбного хозяйства и океанографии.

Как сообщили Fishnews в пресс-службе ВНИРО, главные объекты исследований — омуль, плотва, окунь, елец. Также запланирован сбор материалов по изучению байкальского осетра.

По результатам работ планируется провести адаптацию методики молекулярно-генетических исследований к стандарту Всемирной организации здравоохранения животных. Это будет способствовать усовершенствованию единой системы диагностики, отметили в институте.

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