КМНС Хабаровского края смогут получить рыбацкие места

В Хабаровском крае на конкурс выставили шесть речных рыболовных участков для представителей коренных народов под традиционный промысел анадромных. Заявки можно подавать до 7 ноября — даты вскрытия конвертов.

Торги организует Амурское теруправление Росрыболовства, сообщает корреспондент Fishnews. Согласно конкурсной документации, участки находятся на реках Амгунь, Ал, Уда. Площадь РЛУ — от 4 до 33,5 га.

Критериями оценки и сопоставления заявок станут средневзвешенные показатели освоения «традиционных» квот, выделенных участнику за последние четыре года, средняя численность общины за этот период (для общин), удаленность участка от места жительства заявителя. За победителями закрепят РЛУ на 20 лет.

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