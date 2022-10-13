Сельхозпроизводителям обновили перечень для льготного кредитования

Минсельхоз утвердил новый перечень направлений целевого использования льготных краткосрочных и инвестиционных кредитов. В перечне деятельность в сфере рыболовства, аквакультуры и рыбацкого судоремонта.

Правила предоставления из федерального бюджета субсидий российским кредитным организациям, международным финансовым организациям и государственной корпорации развития «ВЭБ.РФ» утверждены постановлением правительства от 26 апреля 2019 г. № 512. Предусматривается возмещение недополученных доходов по льготным кредитам, выданным заключившим соглашения о повышении конкурентоспособности сельскохозяйственным товаропроизводителям, организациям и ИП. Сфера деятельности — производство, переработка и реализация сельхозпродукции.

Обновленный перечень направлений целевого использования этих кредитов утвержден приказом Минсельхоза от 1 сентября 2022 г. № 574, сообщает корреспондент Fishnews. Предусмотрено, в частности, что льготные краткосрочные кредиты можно получить на развитие рыболовства, аквакультуры, переработки и консервирования рыбы и морепродуктов. Среди направлений — приобретение ГСМ, запчастей и материалов для ремонта рыбацких судов и оборудования на них, ремонт промыслового флота и оборудования на нем, закупка рыбопосадочного материала, ветеринарных лекарств, выплата зарплаты.

На льготные инвестиционные кредиты тоже могут претендовать сельскохозяйственные товаропроизводители в рыбной отрасли. В числе направлений — закупка оборудования для аквакультуры, строительство селекционно-генетических центров, приобретение оборудования для них, строительство, реконструкция, модернизация и техническое перевооружение рыбоводной инфраструктуры и объектов по переработке, хранению, перевалке продукции товарной аквакультуры, продукции рыболовства. А также строительство, реконструкция и модернизация рыбопитомников (рыбоводных заводов) для производства молоди лососевых, осетровых и сиговых.

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