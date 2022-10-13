Перуанская ставрида показала хороший запас

Завершился рейс научного наблюдателя АтлантНИРО в Юго-Восточной части Тихого океана. Этот промысловый сезон стал самым успешным за последние годы, подтвердив восстановление запаса ставриды, отметили специалисты.

Работа наблюдателя проходила в период с 3 марта по 30 сентября на борту промыслового судна «Адмирал Шабалин» в Северном подрайоне Юго-Восточной части Тихого океана (ЮВТО) за пределами исключительных экономических зон Перу и Чили. Траулер начал добычу перуанской ставриды и скумбрии 6 апреля.

Перуанская ставрида — один из самых значимых видов биоресурсов в ЮВТО. Ее промысел регулируется комплексом мер, разработанных в рамках Региональной организации по управлению рыболовством в Южной части Тихого океана (South Pacific Regional Fisheries Management Organisation, SPRFMO, СПРФМО).

Как рассказали Fishnews в пресс-службе Атлантического филиала ВНИРО, в течение рейса обработано 120 тралений, промерено более 50 тыс. рыб и проанализировано свыше 6 тыс. рыб, взято около 1,9 тыс. проб для определения возраста. Ежедневно осуществлялся мониторинг гидрометеорологических условий, выполнено более 500 наблюдений за направлением и скоростью ветра, состоянием поверхности моря, температурой забортного воздуха и температурой поверхности океана.

Кроме «Адмирала Шабалина» на промысле находились два судна Евросоюза, в сентябре к ним присоединился российский траулер «Командор». В основном флот работал совместно, что позволяло эффективно икать промысловые скопления на большой акватории.

С апреля по сентябрь основной промысел развивался за пределами ИЭЗ Перу между 16°-20° ю.ш. В июне и июле, следуя за подвижными рыбными скоплениями, группа судов кратковременно смещалась до 23° ю.ш. Промысловая обстановка в целом весь период наблюдений была хорошей. Среднесуточная производительность «Адмирала Шабалина» изменялась от 162,9 тонн в апреле до 251,8 тонн в сентябре за сутки лова.

За шесть месяцев судно освоило более 16 тыс. тонн ставриды и свыше 6 тыс. тонн скумбрии. Средний показатель суточного вылова за этот период составил 207,1 тонны.

В апреле-мае рыба была незрелой, в июне-августе отмечалось созревание половых продуктов, в сентябре начался массовый нерест. Уплотнение скоплений ставриды отмечалось в местах наиболее ярко выраженных градиентов температуры, а также на перифериях геострофических течений разной направленности.

В пресс-службе отметили, что промысловый сезон в 2022 г. стал самым успешным за последние годы. Это подтверждает данные Научного Комитета SPRFMO о восстановлении запаса ставриды и обусловливает перспективность района для дальнейшей работы добывающего флота, резюмировали ученые.

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