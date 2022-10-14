На Камчатке оценили возможности беспилотников в учете лососей

Камчатский филиал ВНИРО во время «красной» путины исследовал эффективность использования беспилотных летательных аппаратов для оценки численности лососей и оперативного регулирования промысла.

Работы велись совместно со специалистами группы компаний «Геоскан». Специалисты провели тестовые полеты беспилотников двух типов: самолетного и мультироторного. Апробированы методы линейных аэросъемок, созданы ортофотопланы, проведена визуальная оценка качества полученных фотоснимков и учет зафиксированных на них производителей.

«По результатам полетов создан 26-километровый ортофотоплан прибрежной акватории Охотского моря, на котором отчетливо видна наполняемость морских ставных неводов тихоокеанскими лососями. Получено более 8000 снимков, а общая протяженность трансект составила более 150 км», — рассказали Fishnews в пресс-службе филиала.

По мнению специалистов КамчатНИРО, такие исследования необходимо продолжать и развивать. Они позволяют осуществлять аэрофотосъемку обширных территорий, создавать высокодетальные ортофотопланы, проводить инвентаризацию нерестового фонда тихоокеанских лососей, создавать электронные карты нерестилищ лососей и сельди, отметили ученые.

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