В Псковской области почистят уникальное озеро

В 2023 г. начнется расчистка русла реки Псковы и Чудско-Псковского озера. Этому водоему с уникальной экосистемой присвоена высшая категория рыбохозяйственного значения.

Работы будут проведены в Псковской области по федеральному проекту «Сохранение уникальных водных объектов» нацпроекта «Экология». Документация на разработку проекта по расчистке уже готова — на это Росводресурсы направили более 2,5 млн рублей, сообщили Fishnews в пресс-службе Минприроды РФ.

«Водные объекты Псковской области, ставшие частью нацпроекта «Экология», являются источниками питьевого водоснабжения, местом обитания редких видов рыб. На берегах и акватории любят отдыхать не только местные жители, но и приезжие. У Чудско-Псковского озера особый cтатус — это трансграничный водоем, за состоянием которого мы наблюдаем вместе с коллегами из Эстонии», — рассказала заместитель руководителя Росводресурсов Наталия Сологуб.

В министерстве отметили, что с середины прошлого века состояние озера ухудшается. За последнее десятилетие объект расчищали дважды: в 2010-2011 гг. работы проходили вблизи деревень Залахтовье и Мда, в 2017-2019 гг. — в районе Шартово.

В 2023-2024 гг. мероприятия нацпроекта «Экология» запланированы вблизи населенных пунктов Подборовье, Подолешье, Островцы, Раскопель и Спицино, где фиксируется загрязнение, засорение, истощение и деградация водоема.

Расчищать реку Пскову будут на протяженности более 7 км в границах областного центра. Обилие водной растительности негативно сказывается на скорости течения и насыщенности кислорода, а наносы ила и песка – на глубине. В районе Финского парка и в начале Красногорской набережной Пскова участки сильно заболочены. Русло захламлено аварийными деревьями и мусором, рассказали в пресс-центре.

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