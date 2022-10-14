Осетровая рыбалка ударила по кошелькам двух сибиряков

В Новосибирской области вынесен приговор двум браконьерам, попавшимся на незаконном промысле в мае. Ущерб водным биоресурсам правоохранители оценили почти в 27 млн рублей, их суд постановил взыскать с получивших условные сроки нарушителей.

Житель села Спирино и житель Новосибирска рыбачили на Новосибирском водохранилище 17 мая. Они вели промысел с моторной лодки плавной сетью из лески длиной 75 м в запретный для лова период. Нарушителей задержали инспекторы рыбоохраны и полицейские в речном порту Новосибирска.

Как сообщили Fishnews в пресс-службе Верхнеобского теруправления Росрыболовства, добычей браконьеров стали шесть «краснокнижных» сибирских осетров, а также 84 стерляди и по одному экземпляру леща, налима, плотвы и окуня.

Было возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 256 УК РФ (незаконный вылов группой лиц с причинением особо крупного ущерба) и части 3 статьи 258.1 УК РФ (нелегальные добыча и оборот «краснокнижных» организованной группой).

Ордынский районный суд признал мужчин виновными и назначил им наказание в виде лишения свободы сроком на шесть лет и шесть месяцев условно каждому с испытательным сроком три года. Причиненный ущерб решено взыскать с нарушителей солидарно в пользу РФ в лице Ордынского отдела Верхнеобского теруправления.

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