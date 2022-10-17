Рыбакам определили лимиты на скумбрию и лакедру в подзоне Приморье

По оценкам Тихоокеанского филиала ВНИРО, в 2023 г. рекомендуемый вылов скумбрии в подзоне Приморье может составить 1 тыс. тонн, для добычи лакедры в том же районе и на Южных Курилах рекомендовано выделить по 30 тонн.

Обоснования рекомендаций по вылову жёлтохвостой лакедры и скумбрии в Приморье и на Южных Курилах были представлены на заседании биологической секции ученого совета ТИНРО. Рост ресурсов субтропических рыб в прикурильских и япономорских водах России ученые связывают с глобальными климатоокеанологическими изменениями в северо-западной части Тихого океана (СЗТО). Установление объемов рекомендуемого вылова для таких видов — первый шаг к их промышленному освоению.

«В последние годы мы наблюдаем очередной период потепления в зоне взаимодействия течений Куросио — Оясио. В эти периоды отмечается увеличение сардины-иваси, скумбрии. Вместе с тем происходят массовые заходы рыб субтропического комплекса, в том числе и лакедры, и молоди тунцов», — отметил завсектором оперативного прогнозирования условий, среды и промысла лаборатории промысловой океанографии Тихоокеанского филиала Всероссийского НИИ рыбного хозяйства и океанографии Дмитрий Антоненко.

Как сообщили Fishnews в пресс-службе филиала, общий запас жёлтохвостой лакедры в СЗТО оценивается на уровне 260 тыс. тонн. На 2023 г. ученые считают возможным рекомендовать к добыче 30 тонн для Южно-Курильской зоны и 30 тонн для подзоны Приморье, пока для вылова в качестве прилова.

Выход скоплений скумбрии в прикурильские и япономорские воды в последние годы определяется как ростом общего запаса, так и океанологической ситуацией. По мнению специалистов, при определенных условиях в 2023 г. возможен подход в экономзону России до 100 тыс. тонн этой рыбы.

С учетом длительного перерыва в отечественном промысле и отсутствия мониторинга распределения скумбрии на 2023 г. в подзоне Приморье рекомендованный вылов может составить 1 тыс. тонн. «При заинтересованности рыбодобывающих предприятий возможна организация тралового промысла. В таком случае скумбрия будет облавливаться вместе с сардиной-иваси», — уточнили в филиале.

Больше новостей читайте в телеграм-канале Fishnews.

Fishnews