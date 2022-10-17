Норвегия ввела ограничения для российских рыболовных судов

14 октября вступил в силу запрет на заход российских рыболовных судов водоизмещением более 500 тонн во все порты Норвегии за исключением трех: Тромсё, Киркенес и Ботсфьорд.

Пресс-релиз с соответствующим заявлением выпустило правительство Норвегии, сообщает корреспондент Fishnews. По словам министра иностранных дел Норвегии Анникен Хюитфельдт (Anniken Huitfeldt), норвежские порты не должны использоваться для нелегального транзита товаров в Россию. «Вот почему мы ужесточаем и усиливаем контроль над российскими рыболовными судами. Если будет необходимо, мы примем еще более строгие меры», — заявила она.

Новые правила также требуют проверки для всех российских рыболовных судов валовой вместимостью свыше 500 тонн, а норвежская полиция должна будет усилить патрулирование портов, куда они заходят.

В то же время правительство Норвегии разрешило завершить работы на всех российских рыболовных судах, которые в настоящий момент находятся на норвежских верфях. При этом верфям было предписано соблюдать действующее законодательство о санкциях. Кроме того, в МИД Норвегии заявили, что верфи должны провести с ним отдельные консультации относительно любых российских рыболовных судов, находящихся в их доках.

«Очень важно, чтобы операторы портов и причалов также принимали меры для того, чтобы инспекционные органы проводили проверки наиболее подходящим из возможных способов», — отметил министр рыболовства и океанов Бьорнар Скьяран (Bjørnar Skjæran).

Портовые операторы также обязаны направлять российские суда к отведенным для них терминалам и причалам, а кроме того следить, чтобы суда не перестаивали в доках дольше необходимого.

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