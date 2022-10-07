СМИ: Норвегия закрыла часть портов для российских рыбаков

Норвегия заявила о введении ограничений на использование российскими рыболовными судами портов королевства, пишут зарубежные издания. По их данным, открытыми для промыслового флота РФ остаются только Тромсё, Киркенес и Ботсфьорд.

Причиной такого решения названо ужесточение мер безопасности после взрывов на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток-2», сообщает корреспондент Fishnews.

На пресс-конференции с совместным заявлением выступили министр иностранных дел Анникен Хюитфельдт, министр рыболовства и океанов Бьорнар Скьяран и министр юстиции и ЧС Эмили Энгер Мель.

«Отныне у российских рыболовецких судов будет возможность заходить только в порты Тромсё, Киркенес и Ботсфьорд. Все российские суда, заходящие в эти порты, должны будут пройти проверку», — цитирует выступление Анникен Хюитфельдт портал IntraFish.

Издание напоминает, что до сих пор российским судам разрешалось заходить также в Аккарфьорд, Сортланн, Олесунн, Харстад и Фискерстранд.

К такому шагу официальный Осло давно подталкивали некоторые эксперты по безопасности и оппозиционные политики, отмечает Reuters. Звучат утверждения о риске шпионажа и диверсий со стороны РФ.

По словам Анникен Хюитфельдт, некоторый доступ российским судам в порты Норвегии вынуждена разрешить, чтобы не ставить под угрозу совместное управление рыбными запасами. Кроме того, проверки флота РФ будут направлены в том числе на предотвращение контрабанды санкционных товаров в Россию.

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