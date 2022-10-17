Вячеслав Москальцов: Пришло время прислушаться к мнению рыбаков

Для второго этапа распределения квот под инвестиции необходима уверенность, что первый этап был успешным, считает гендиректор ПАО «Дальрыба» Вячеслав Москальцов. Пока он видит только урон для отрасли от этой идеи.

Вячеслав Москальцов рассказал, что по итогам первого этапа реформы «Дальрыба» потеряла квоты на тысячу тонн краба. Участвовать в первом раунде по рыбным инвестквотам компания не рискнула. «Сейчас, спустя время, я полагаю, что мы так стабильны сегодня именно из-за неучастия в первом этапе. Не знаю, что было бы, если бы мы пошли. Но мы, имея опыт участия в аукционах 2000-х годов, отнеслись к идее новых аукционов, скорей, негативно», — отметил он.

Собеседник Fishnews напомнил, как в 2015 г., после заседания президиума Госсовета по рыбной отрасли, во Владивосток приезжали представители ОСК. «Я тогда спрашивал их, смогут ли они заранее гарантировать качество, сроки выполнения заказов и окончательную стоимость строительства судов. Они только молчали. При этом, по предварительным данным, стоимость строительства судна исчислялась в сотни миллионов долларов. Я сразу говорил, что для таких денег нужны гарантии. Мы ездили по верфям, но и на верфях нам не давали гарантий: мол, вы заходите в строительство, а там – как пойдет. Мы не могли согласиться на такие предложения. Это же надо занимать деньги и потом обслуживать долги, не зная точно, будет ли судно построено за три года или за семь. Брать на таких условиях кредиты очень рискованно», — обратил внимание руководитель «Дальрыбы».

Он подчеркнул, что рыбацкая общественность до сих пор не знает, каковы были результаты первого этапа. «Я полностью согласен со словами спикера Совета Федерации Валентины Матвиенко: необходимо разобраться с результатами первого этапа. Если все хорошо, предъявите аргументы, что у участников первого этапа прекрасные бухгалтерские балансы, что нет проблем со строительством. Но нам же эти результаты не показывают, что вызывает подозрения: а все ли у вас в порядке», — сказал Вячеслав Москальцов.

При этом он согласен, что проблема старения флота стоит очень остро. «Но дело в том, что программа строительства новых судов в обмен на квоты дает сбои. Оказалось, что реально введено в эксплуатацию совсем немного судов. Верфи не справляются. Это острейшая проблема для отрасли, которая сейчас не до конца видна, но через 5-10 лет она высветится очень серьезно. Какие есть выходы? Секонд-хенд? Мы лет пять искали его по миру, но его, в общем-то, и нет», — отметил генеральный директор компании.

По его мнению, выход один — необходимо строить суда. Либо в России, либо в дружественных государствах, вроде Турции и Китая. «Компании будут это делать. Нам некуда деваться, мы найдем варианты, как построить флот. Но планированию инвестиций мешает постоянное ожидание «грома» в виде аукционов», — подчеркнул Вячеслав Москальцов.

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