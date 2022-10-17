Интервью

17 октября 2022 года
Генеральный директор ПАО «Дальрыба» Вячеслав МОСКАЛЬЦОВ

Пришло время прислушаться к мнению рыбаков

Вячеслав МОСКАЛЬЦОВ, Генеральный директор ПАО «Дальрыба»

Для второго этапа распределения квот под инвестиции необходима уверенность, что первый этап был успешным, считает гендиректор ПАО «Дальрыба» Вячеслав Москальцов. Пока он видит только урон для отрасли от этой идеи.

— Вячеслав Юрьевич, что собой представляет «Дальрыба» в настоящее время?

— «Дальрыба» была основана в 1959 году. Из советской системы она перешла в российскую, акционировалась и так далее. Сейчас у нас три судна, готовимся приобрести еще одно. Сегодняшняя «Дальрыба» специализируется на океаническом промысле, при этом объекты промысла у нас дифференцированы по трем направлениям: крабы, креветка и рыба (минтай, сельдь и так далее). Такая дифференциация придает нам дополнительную устойчивость, так что с финансовой точки зрения «Дальрыба» — это средняя стабильная компания.

— Часто доводилось слышать, что сейчас средние компании якобы сами по себе не существуют. Дескать, все они аффилированы с какими-то гигантами…

— Может, у кого-то и есть такое ощущение. Я не могу говорить за чьи-то ощущения. Но «Дальрыба» ни с кем не аффилирована. Мы работаем без сторонних инвесторов, и контрольный пакет акций принадлежит нашей семье.

Стабильны, потому что не вошли в первый этап

— Первый этап инвестквот и крабовых аукционов как-то отразились на «Дальрыбе»?

— Мы потеряли квоты на тысячу тонн краба. И мы не стали входить в проекты по рыбным инвестквотам. И сейчас, спустя время, я полагаю, что мы так стабильны сегодня именно из-за неучастия в первом этапе. Не знаю, что было бы, если бы мы пошли. Но мы, имея опыт участия в аукционах 2000-х годов, отнеслись к идее новых аукционов, скорей, негативно.

Я не скажу, что мы сразу отказались от этой идеи. Нет, мы очень серьезно изучали вопрос возможности строительства флота. Но когда мы подходили к определенному решению, началась пандемия, а сейчас вообще непонятная ситуация.

В 2015 году, после известного заседания президиума Госсовета, во Владивосток приезжали представители ОСК. Я тогда спрашивал их, смогут ли они заранее гарантировать качество, сроки выполнения заказов и окончательную стоимость строительства судов. Они только молчали. При этом, по предварительным данным, стоимость строительства судна исчислялась в сотни миллионов долларов. Я сразу говорил, что для таких денег нужны гарантии. Мы ездили по верфям, но и на верфях нам не давали гарантий: мол, вы заходите в строительство, а там – как пойдет. Мы не могли согласиться на такие предложения. Это же надо занимать деньги и потом обслуживать долги, не зная точно, будет ли судно построено за три года или за семь. Брать на таких условиях кредиты очень рискованно.

Тем более что мы так и не знаем, каковы были результаты первого этапа. Я полностью согласен со словами спикера Совета Федерации Валентины Матвиенко: необходимо разобраться с результатами первого этапа. Если все хорошо, предъявите аргументы, что у участников первого этапа прекрасные бухгалтерские балансы, что нет проблем со строительством. Но нам же эти результаты не показывают, что вызывает подозрения: а все ли у вас в порядке?

— Чем грозит «Дальрыбе» второй этап квот под инвестиции?

— Глядя на финансовое состояние предприятия и на работу нашей команды, я уверен, что «Дальрыба» выживет. Но нормально развиваться мы не сможем из-за чрезмерной финансовой нагрузки. Есть вопросы, уже сейчас требующие серьезного финансового вмешательства. В первую очередь это заработки рыбаков. Можно сколько угодно рассуждать о подготовке кадров в Дальрыбвтузе и других ведомственных учебных заведениях, но если заработки рыбаков не поднимать, то все впустую. Потому что рыбаки в иностранных компаниях получают в разы больше. Но как рыболовецким компаниям поднимать зарплату, если их загоняют в кредиты? Власти планируют изъять из отрасли новые 300 млрд рублей на аукционах, еще столько же хотят заставить вложить в строительство судов. После этого на решение других насущных вопросов у предприятий просто не останется денег.

Так ли необходимо за счет разового изъятия из рыбной отрасли этих денег наполнить бюджет? Я не слышал, чтобы вопрос стоял так остро: вот, страна умрет, если не собрать с рыбаков эти миллиарды. Может быть, бюджет удовлетворится не разовым особо крупным изъятием, а постоянными стабильными поступлениями, пусть и поменьше?

Моллюсковые аукционы ударят по «прибрежке»

Особой критике в планах второго этапа подвергся тезис о том, что моллюски — такой же высокодоходный бизнес, как крабы…

— Я думаю, что эта идея исходит от тех, кто вообще плохо представляет себе прибрежное рыболовство. У нас был рыбокомбинат, и мы десять лет занимались прибрежным рыболовством. Это крайне сложный бизнес. Даже людям, у которых есть и квоты, и производственные мощности, сложно такой бизнес организовать. Обратите внимание, что речь идет о предприятиях прибрежного промысла, разбросанных по всему дальневосточному побережью, по самым дальним уголкам. Это Курилы, Магаданская область, Камчатка, север Приморья. Это же очень далеко и некомфортно, поднять там производство невероятно сложно уже хотя бы по причине дефицита кадров. А если сейчас забрать у предприятий эти квоты и направить на аукцион, то их кадры просто разъедутся кто куда. Что тогда станет с прибрежным рыболовством?

— Станут ли крупные холдинги скупать малые квоты?

— Я не могу за них говорить. Тем более что сейчас такие турбулентные времена, когда непонятно будущее даже самих этих крупных холдингов. Но дело даже не в этом, главное, что даже крупные холдинги не смогут все скупить. Допустим, вот эта квота, вот этот ресурс им понравится, а этот — нет. Речь же идет об очень разных бизнесах. Ну, допустим, скупят они треть предприятий, а две трети придется закрывать? Ведь для прибрежных комбинатов именно квоты на моллюски — это финансовая база, за счет которой поддерживаются все остальные их промыслы…

Рыбаки все равно будут строить

— Один из аргументов чиновников — инициаторов второго этапа заключается в том, что через 5-7 лет предприятиям нечем будет облавливать свои квоты. А «Дальрыбе» будет чем?

— Да, «Дальрыбе» будет чем. Однако проблема старения флота, безусловно, стоит очень остро, в этом я согласен с чиновниками. Но дело в том, что программа строительства новых судов в обмен на квоты дает сбои. Оказалось, что реально введено в эксплуатацию совсем немного судов. Верфи не справляются. Это острейшая проблема для отрасли, которая сейчас не до конца видна, но через 5-10 лет она высветится очень серьезно. Какие есть выходы? Секонд-хенд? Мы лет пять искали его по миру, но его, в общем-то, и нет.

Так что выход один — надо строить. Либо в России, либо в дружественных государствах, вроде Турции и Китая. И компании будут это делать. Нам некуда деваться, мы найдем варианты, как построить флот. Но планированию инвестиций мешает постоянное ожидание «грома» в виде аукционов. Как планировать строительство крупнотоннажного судна, если ждешь, что вот-вот у тебя заберут квоты на аукцион и вся твоя финансовая модель обрушится?

Для развития нужна стабильность. В рыбной отрасли необходимо хотя бы 10-15 лет стабильности, без всяких изменений правил. Тогда ты можешь развиваться и строить планы. Я в 2018 году попробовал принять пятилетний план развития предприятия — наподобие советских пятилеток. Но у меня ничего не вышло и пришлось бросить эту идею. Потому что в 2018 году мы получили квоты, в 2019 году половина наших крабовых квот ушла на аукцион, а с 2020 году начались разговоры о том, что и вторую половину отнимут. Как тут что-то можно планировать?

— ОСК пытается диктовать рыбакам, какие суда им нужны…

— Рекомендации, наверно, нужны, и послушать их будет интересно, но диктата не должно быть. Рыбаки лучше знают, что им нужно. Я согласен, что не очень хорошо, когда каждая зашедшая в программу инвестквот компания начинает строить небольшую серию судов по отдельному проекту. Думаю, нужна определенная линейка судов, которые могут работать и на Дальнем Востоке, и на Севере. Чтобы специалисты, переходя из одной компании в другую, не встречали проблем с управлением механизма. Чтобы была нормальная ремонтная база. Чтобы была возможность создавать региональные сервисные центры по обслуживанию судов того или иного проекта. Так что здравость в предложении строить большими, многочисленными сериями есть. Другое дело, что ОСК необходимо для этого не диктовать, а хорошенько поработать с рыбаками и подобрать устраивающие всех варианты.

— Если не брать два крупных холдинга, то очевидно, что подавляющее большинство предприятий в отрасли против второго этапа. Как вы думаете, чем закончится противостояние? Закон все-таки примут?

— Нельзя не отметить, что законопроект создавался, не учитывая нынешние условия, схлопывание рынков сбыта, и все расчеты их по окупаемости для инвесторов устарели, а цены на строительство увеличились в разы. Я не знаю, примут или нет. Но убежден, что время прислушаться к мнению рыбацкого сообщества пришло. А рыбаки против второго этапа, в том числе и мы.

Андрей ДЕМЕНТЬЕВ, Fishnews

Октябрь 2022 г.

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