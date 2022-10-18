Железная дорога нарастила поставки рыбы из Приморья

За январь-сентябрь по железной дороге из Приморского края отправили 535,6 тыс. тонн рыбной продукции — на 16,1% больше показателя за тот же период прошлого года.

РЖД вновь зафиксировали рост поставок рыбопродукции из Приморья, в том числе в рефконтейнерах, сообщает корреспондент Fishnews. Перевозки с использованием таких мощностей выросли за девять месяцев на 34,4% — до 405,6 тыс. тонн, говорится в телеграм-канале Российских железных дорог.

Отмечено, что основные объемы идут в Москву и Подмосковье, города Урала и Сибири.

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