В Приморском крае разыграют рыбные места Уссури

В Приморье объявлен конкурс на четыре участка для промышленного рыболовства на реке Уссури. Заявки принимаются до 23 ноября — даты вскрытия конвертов с предложениями.

Торги организует агентство по рыболовству Приморского края, сообщает корреспондент Fishnews. Согласно конкурсной документации, участки площадью от 4 до 57 га расположены на реке Уссури в границах Пожарского района.

На участках предусмотрен промысел биоресурсов внутренних вод (за исключением анадромных, катадромных и трансграничных видов рыб). РЛУ предоставляются на 10 лет.

Одним из критериев оценки заявок станет предложенная плата за участки. Стартовые цены лотов — от 250 рублей до 3,5 тыс. рублей. Остальные критерии — средневзвешенные показатели освоения квот и производства рыбной продукции на береговых объектах, а также численность работающих у заявителя человек за последние четыре года.

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