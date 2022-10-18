В Азовском море растет популяция осетровых

Специалисты ВНИРО получили данные о продолжающемся восстановлении популяции осетровых в Азовском море. В прибрежных уловах в районе Ясенской и Ачуевской кос регулярно отмечается значительное количество этих рыб.

Мониторинг промысла ведут сотрудники центрального аппарата Всероссийского НИИ рыбного хозяйства и океанографии и Азово-Черноморского филиала ВНИРО. На протяжении нескольких дней осетровые виды стабильно присутствуют в уловах бригад в количестве до 10 экземпляров.

Как сообщили Fishnews в пресс-службе АзНИИРХ, при осмотре уловов ставных неводов 13 октября было отмечено 8 особей русского осетра и севрюги. 14 октября в сетях обнаружили 7 осетровых.

Всю рыбу после необходимых измерений выпустили обратно в море. Были взяты пробы для молекулярно-генетических исследований, которые помогут уточнить видовую принадлежность и происхождение пойманных особей.

Данные, полученные в ходе исследований, а также информация о приловах осетровых, поступающая от рыбодобывающих организаций, будут использованы при расчете абсолютной численности, общего запаса и возможности эксплуатации осетровых в Азовском море.

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