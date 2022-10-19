MSC призывает прибрежные государства поскромнее назначать квоты

Морской попечительный совет (MSC) критикует чрезмерную эксплуатацию пелагических видов в Северо-Восточной Атлантике. Организация предлагает достичь соглашения о распределении квот в этих водах, руководствуясь данными и советами ученых.

MSC заявляет, что многие промысловые виды в северо-восточной акватории Атлантического океана перелавливаются уже несколько лет подряд, сообщает корреспондент Fishnews.

Ранее Международный совет по исследованию моря (ИКЕС, ICES) опубликовал данные, согласно которым в 2021 г. уловы скумбрии, атланто-скандинавской сельди и северной путассу превысили рекомендованные специалистами уровни на 27%, 31% и 23% соответственно. После анализа цифр в MSC пришли к выводу, что только за последние шесть лет ОДУ этих рыб превысили в общей сложности более чем на 4,5 млн тонн.

«Несмотря на то, что мнение ICES о [состоянии популяции] северной путассу значительно улучшилось, мы не можем молчать о том, что без согласованной на международном уровне системы управления, состояние этих популяций будет под угрозой», — цитирует заявление MSC портал IntraFish. Например, отмечают в совете, запасы атланто-скандинавской сельди за последнее десятилетие сократились на 32%.

При этом пелагические виды Северо-Восточной Атлантики облавливаются наиболее крупными европейскими промыслами, их реализовывают одни из самых богатых стран. Однако вся эта рыба добывается на основании квот, которые каждое государство назначает своим предприятиям в одностороннем порядке. В совокупности эти объемы превышают предложенный учеными уровень ОДУ, что и является причиной чрезмерной эксплуатации, пишет IntraFish.

MSC призывает правительство стран, ведущих промысел в Северо-Восточной Атлантике, достичь соглашения о распределении квот в соответствии с предложениями специалистов. По информации IntraFish, сейчас лимиты для этой акватории в Лондоне обсуждают делегации Великобритании, Евросоюза, Фарерских островов, Гренландии, Исландии, Норвегии и России.

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