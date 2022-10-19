Рыбацкий профсоюз Приморья обратился в Госдуму
Приморская краевая организация профсоюза работников рыбного хозяйства направила обращение в Госдуму по поводу негативных социальных последствий, грозящих при лишении предприятий квот на вылов.
Приморский профсоюз обратился по законопроекту о втором этапе инвестквот и аукционов в Комитет Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов, сообщает корреспондент Fishnews.
Изменения, предусмотренные проектом закона, напрямую затрагивает важные социальные вопросы как рыбацких коллективов, так и прибрежных регионов, говорится в письме на имя председателя комитета Ярослава Нилова.
«Ряд предприятий, особенно малых, не смогут приобрести на аукционах квоты вылова, отсюда их банкротство, безработица и снижение отчислений в бюджеты регионов», — заявили в краевой организации профсоюза.
Аккумуляция средств для участия в аукционах может привести к заморозке социальных программ на предприятиях. Кроме того, при аукционной системе распределения квот нередки задержки в выплате заработной платы — это показал опыт 2000-х годов, считают в профсоюзе.
Профсоюзная организация попросила руководство комитета Госдумы запросить позицию по законопроекту Минтруда и Российской трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений.
Также, считают в профсоюзе, важно, чтобы комитет по труду и соцполитике вошел в число комитетов — соисполнителей по законопроекту.
С учетом прогнозируемых негативных последствий, полагают в профсоюзной организации, Совету Госдумы предлагается отменить рассмотрение проекта закона в первом чтении.
Обращение направлено в комитет в преддверии парламентских слушаний по вопросам рыбной отрасли, запланированных на 19 октября.
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