По законопроекту о втором этапе инвестквот соберут парламентские слушания

Совет Госдумы решил направить проект закона о втором этапе квот под инвестиции в региональные парламенты и главам регионов для сбора отзывов. Также на 19 октября запланированы парламентские слушания по вопросам рыбной отрасли.

Напомним, что совет Госдумы рассмотрел проект изменений закона о рыболовстве, предусматривающий второй этап инвестиционных квот и аукционов, на заседании 19 сентября. По итогам было принято решение о комитетах-соисполнителях. Резонансные для рыбной отрасли изменения включены в примерную программу Госдумы на ноябрь, сообщает корреспондент Fishnews.

При этом совет Госдумы решил направить законопроект для обратной связи в законодательные органы регионов и высшим должностным лицам субъектов Федерации. Об этом говорится в протоколе заседания.

Кроме того, на 19 октября запланированы парламентские слушания «Законодательное обеспечение стратегического развития рыбохозяйственного комплекса Российской Федерации (о подготовке к рассмотрению законопроекта № 173016-8 «О внесении изменений в Федеральный закон «О рыболовстве и сохранении водных биологических ресурсов»)».

Организация и проведение слушаний возложена на комитеты ГД по аграрным вопросам, по развитию Дальнего Востока и Арктики с участием зампредседателя Госдумы Ирины Яровой. Координировать работу по организации и проведению слушаний должен вице-спикер Алексей Гордеев.

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