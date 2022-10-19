Галина Бондаренко: Сейчас много вопросов, как выживать предприятиям

Второй этап перераспределения квот на вылов поставит предприятие на грань выживания, рассказала заместитель президента Фирмы «Посейдон» Галина Бондаренко. Сейчас производителям и так приходится работать в условиях очень высокой неопределенности, отметила она.

Фирма «Посейдон», относящаяся к среднему бизнесу, занимается промыслом минтая и сельди. История сахалинского предприятия насчитывает уже более 30 лет. И все эти годы отрасль проходит через всевозможные встряски, отмечает заместитель президента компании по финансово-экономическим вопросам Галина Бондаренко.

Уже в прошлом году пользователям пришлось столкнуться с тем, что часть объемов для освоения была почему-то зарезервирована под инвестквоты и только через некоторое время их удалось разблокировать, напомнила представитель предприятия.

В случае второго этапа инвестиционных квот компания просто потеряет возможность работать, заявила Галина Бондаренко. При этом у предприятия есть бюджетный долг до 2027 г. по проекту стеркодеров, построенных в 90-е под гарантии правительства. Если не будет возможности рыбачить, как осуществлять выплаты? В компании считают, что при изъятии ресурса ее права нарушаются, и готовят исковые заявления в суд.

Сейчас рыбопромышленникам приходится работать в условиях высокой турбулентности — проблем с закупкой снабжения, логистикой, реализацией продукции, высоких цен на топливо. «Много вопросов, как сейчас выживать. Трудно всем», — сказала представитель компании.

Рыбаки, по ее словам, внимательно смотрели выступление спикера Совета Федерации Валентины Матвиенко на правительственном часе с министром сельского хозяйства Дмитрием Патрушевым. «Очень правильно было сказано: как так можно у работающих предприятий, которые платят налоги, просто так забрать квоты?» — отметила Галина Бондаренко. В нынешних условиях особенно важно не разрушать уже налаженные производства, уверена заместитель президента Фирмы «Посейдон».

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