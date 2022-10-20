Владморрыбпорт открыл новый контейнерный терминал

На станции Уссурийск начал работу транспортно-логистический комплекс Владивостокского морского рыбного порта. Терминал специализируется на перевалке контейнерных и генеральных грузов в экспортном, импортном и каботажном направлениях.

«Общая площадь сухого терминала составляет 40 га. Протяженность железнодорожных путей — 4740 м. ООО «Терминал Хлебная База» имеет собственные подъездные пути, примыкающие к путям общего пользования станции Уссурийск, и обладает мощностями, позволяющими обрабатывать сухие и рефрижераторные контейнеры в объеме поездных отправок», — рассказали Fishnews в пресс-службе ОАО «Владморрыбпорт».

В компании подчеркнули, что важное преимущество терминала — прием и отправка грузов на регулярной основе ускоренными контейнерными поездами.

Терминал строится в три очереди, полный ввод в эксплуатацию планируется в сентябре 2023 г. Количество единовременного размещения контейнеров составит 10 тыс. TEU, комплекс будет предоставлять полный комплекс услуг, в том числе проведение таможенных операций для участников ВЭД.

Уже завершено строительство первой очереди мультимодального терминала площадью более 5 тыс. кв. м с возможностью единовременного размещения контейнеров около 1000 TEU, сообщили в компании.

Терминал оснащен современной перегрузочной техникой, для оперативной подачи уборки вагонов в собственности имеется тепловоз. Инфраструктура включает холодильник для хранения 1500 тонн рыбопродукции и склад класса «Б» для товаров, требующих крытого размещения.

Больше новостей читайте в телеграм-канале Fishnews.

Fishnews