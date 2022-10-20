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Республика Вьетнам значительно увеличила продажи пангасиуса в другие страны, входящие в Ассоциацию государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН)

Вьетнам нарастил поставки пангасиуса в страны АСЕАН

Республика Вьетнам значительно увеличила продажи пангасиуса в другие страны, входящие в Ассоциацию государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН). С января по сентябрь стоимость поставок достигла 152 млн долларов — 8% от общего экспорта этой рыбы в стране.

Данные приводит Вьетнамская ассоциации экспортеров и производителей морепродуктов (VASEP), сообщает корреспондент Fishnews. В последние несколько лет объемы экспорта вьетнамского пангасиуса в другие государства АСЕАН приблизились к уровню поставок в Евросоюз и в ближайшем будущем могут его даже превысить, пишет информагентство Vietnam Plus.

Главными покупателями названы Филиппины, Таиланд и Сингапур. По данным Vietnam Plus, в сентябре экспорт вьетнамского пангасиуса на Филиппины вырос в пять раз. Это увеличило стоимость поставок за девять месяцев с начала года на 92% — до более чем 25 млн долларов.

Доля Таиланда в структуре поставок вьетнамского пангасиуса выросла до 3,6%, а к концу третьего квартала этого года выручка от его продажи на рынке королевства достигли 70 млн долларов (на 81% больше, чем годом ранее). Только в сентябре рост составил 165%.

Сингапур с января по сентябрь импортировал вьетнамского пангасиуса на 28 млн долларов, на 56% превысив уровень 2021 г. Сентябрьский показатель вырос втрое.

Выручка от поставок этой рыбы в Малайзию превысила 26 млн долларов — на 114% больше, чем за аналогичный период прошлого года. В сентябре рост составил 138%. Другие члены АСЕАН (Камбоджа, Индонезия и Лаос) также нарастили импорт вьетнамского пангасиуса, увеличив поставки в разы.

Одной из причин такого роста на рынках АСЕАН называют сравнительно дешевую стоимость пангасиуса и высокие транспортные затраты. То есть, отмечает Vietnam Plus, более выгодны для Вьетнама те рынки, которые расположены в непосредственной близости от места производства этой рыбы.

Между тем общая стоимость сентябрьского экспорта рыбы и морепродуктов из республики в сентябре оценивается в 850 млн долларов, что на 36% выше, чем в сентябре 2021 г., приводит статистику VASEP. Однако этот уровень ниже показателей предыдущих семи месяцев, когда стоимость экспорта превышала планку в 900 млн долларов. По прогнозам ассоциации, к концу третьего квартала общая стоимость рыбного экспорта страны составит около 8,5 млрд долларов — на 38% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

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