Нелегальная рыбалка на Таймыре привела к уголовному делу

На Таймыре сотрудники полиции задержали мужчину, с незаконным уловом белой рыбы — чира, пеляди, сига, муксуна. Сумму ущерба водным биоресурсам оценили примерно в 580 тыс. рублей.

Во время патрулирования Енисея полицейские заметили припаркованный судоходный плавучий кран. На нем обнаружили морозильную камеру со 192 рыбами разных пород.

Как рассказали Fishnews в пресс-службе ГУ МВД по Красноярскому краю, в содеянном признался старший механик. Он рассказал, что добыл рыбу для личного употребления.

По данному факту возбуждено уголовное дело, по признакам преступлении, предусмотренного частью 1 статьи 256 УК РФ (незаконный вылов с причинением особо крупного ущерба).

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