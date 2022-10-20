Тюменские озера хотят задействовать в аквакультуре

В Тюменской области на аукцион выставили пять озерных участков для пастбищного рыбоводства. Заявки можно подать до 23 ноября.

Торги организует Нижнеобское территориальное управление Росрыболовства, сообщает корреспондент Fishnews. Согласно аукционной документации, участки площадью от 50 до 436 га находятся в Нижнетавдинском, Армизонском, Бердюжском и Исетском муниципальных районах.

Стартовая цена лотов — от 40 тыс. до 348,8 тыс. рублей. Аукцион планируется провести 1 декабря в Тюмени.

С победителями заключат договоры на 25 лет на условиях совместного водопользования.

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