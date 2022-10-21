Новые правила рыболовства для Дальнего Востока отправили в удаленные уголки

Охотское теруправление Росрыболовства выпустило брошюру с обновленными правилами рыболовства для Дальневосточного бассейна. Инспекторы привезут издание на дальние участки, где нет возможности выйти в интернет.

Новые правила рыболовства для Дальневосточного бассейна вступили в силу с 1 сентября. Для того чтобы обновленная редакция была доступна рыбакам в отдаленных уголках, Охотское теруправление Росрыболовства выпустило специальную брошюру, сообщили Fishnews в пресс-службе федерального агентства

Книжка распространяется среди инспекций, работающих по области, а также выдается инспекторам рыбоохраны, выезжающим на участки лова.

Большую заинтересованность в получении брошюры выразили не только сотрудники управления, но и некоторые рыболовы-любители, а также рыбопромышленные предприятия, отметили в ФАР.

Скачать брошюру можно на сайте ведомства.

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