Дальний Восток встретит осень с новыми правилами рыболовства

Минсельхоз перевыпустил правила рыболовства для Дальневосточного бассейна. Обновленный документ вступит в силу с сентября.

Новые правила рыболовства для Дальневосточного бассейна утверждены приказом Минсельхоза от 6 мая 2022 г. № 285. Документ опубликован на Официальном интернет-портале правовой информации.

Обновленная редакция вступит в силу с 1 сентября и придет на смену правилам, утвержденным приказом от 23 мая 2019 г. № 267, сообщает корреспондент Fishnews.

Напомним, что правила рыболовства регулируют добычу в режиме разных видов рыболовства. В том числе устанавливают требования для промышленного лова, любительской рыбалки, традиционного промысла коренных малочисленных народов Севера.

В новые правила рыболовства уже предложены изменения - их нужно ожидать в другом приказе. Отраслевое сообщество предложило , чтобы на требования правил рыболовства не распространялись ограничения по срокам вступления в силу и важные для промысловиков документы могли корректироваться оперативней.

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