Россия ратифицировала соглашение о навигационных пломбах

Ратифицировано Соглашение о применении в Евразийском экономическом союзе навигационных пломб для отслеживания перевозок. С их помощью планируется контролировать транзит в том числе санкционных товаров.

Закон о ратификации документа подписал президент, сообщает корреспондент Fishnews. Само соглашение главы государств Евразийского экономического союза заключили в Москве в апреле.

Документ предусматривает отслеживание с помощью электронных навигационных пломб товаров, перемещаемых как в рамках таможенного транзита, так и ряда товаров во взаимной торговле (санкционные товары, алкоголь, табак).

Соглашение определяет случаи и порядок применения навигационных пломб, объекты отслеживания, виды транспорта, участников отслеживания, основы информационного взаимодействия.

Применение соглашения позволит минимизировать контрольные мероприятия на внутренних границах ЕАЭС и повысить транзитную привлекательность государств-членов, обеспечить прослеживаемость товаров и их законный оборот на территории Союза, подчеркивали в пресс-службе Евразийской экономической комиссии.

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