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Заседание Высшего Евразийского экономического совета. Фото пресс-службы ЕЭК

Главы государств ЕАЭС договорились о пломбах для транзита

Главы государств Евразийского экономического союза поддержали Соглашение о применении в Союзе навигационных пломб для отслеживания перевозок. Внедрение такой системы предусматривается для железнодорожного и автотранспорта.

В ходе заседания Высшего Евразийского экономического совета главы государств ЕАЭС решили подписать Соглашение о применении в Союзе навигационных пломб для отслеживания перевозок.

Документ сформирует систему мониторинга с использованием навигационных пломб. Предполагается, что это позволит минимизировать контрольные мероприятия на внутренних границах союза и повысить транзитную привлекательность государств-членов, обеспечить прослеживаемость товаров и их законный оборот на территории ЕАЭС.

Отслеживать будут товары, перемещаемые по территориям двух и более государств — членов объединения в рамках таможенного транзита, санкционные товары, алкоголь и табак в рамках взаимной торговли, а также другие товары, включенные при необходимости в отдельный перечень, сформированный Евразийской экономической комиссией на основании предложений государств ЕАЭС. Соглашение определяет случаи и порядок применения навигационных пломб, объекты отслеживания, виды транспорта, участников отслеживания, основы информационного взаимодействия.

Также предусмотрена компетенция Комиссии определять перечень товаров, в отношении которых отслеживание применяться не будет.

Документ охватывает автомобильные и железнодорожные перевозки. Отслеживать перевозки по территории стран союза на всем пути следования будет национальный оператор государства-члена, на территории которого начинается такое отслеживание. Он обеспечит передачу необходимой информации контролирующим органам государств-членов.

«Соглашением предусмотрено поэтапное введение отслеживания по категории товаров и видам транспорта. Это обеспечит мягкую адаптацию участников перевозок и государственных органов к новым условиям», — сообщили Fishnews в пресс-службе Евразийской экономической комиссии.

Для полноценной работы документа потребуется принять 28 актов ЕЭК, определяющих технические требования к пломбам, состав сведений, единые меры защиты информации и т.д.

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