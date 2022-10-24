Рыбакам определили допустимый улов на 2023 год

Министерство сельского хозяйства выпустило важнейший для организации промысла документ — приказ об утверждении общего допустимого улова на предстоящий год.

Общий допустимый улов водных биоресурсов во внутренних морских водах, территориальном море, на континентальном шельфе, в исключительной экономзоне РФ и Каспийском море на 2023 г. утвержден приказом Минсельхоза от 30 сентября 2022 г. № 648. Документ опубликован в базе министерства.

Как сообщает корреспондент Fishnews, традиционно определены показатели возможной добычи в Северном, Западном, Азово-Черноморском, Волжско-Каспийском, Дальневосточном и Восточно-Сибирском бассейнах.

Допустимый улов ключевого для российского рыболовства на Дальнем Востоке объекта — минтая — составляет 2059,7 тыс. тонн. В северной части Охотского моря можно добыть 897 тонн (в Северо-Охотоморской подзоне — 322,9 тыс. тонн, в Западно-Камчатской подзоне — 322,9 тыс. тонн, в Камчатско-Курильской — 251,2 тыс. тонн).

Напомним, что ОДУ затем распределяется по видам квот, после чего — в случае с промыслом — Росрыболовство выпускает приказы о наделении объемами пользователей.

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