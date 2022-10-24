Южная Корея импортирует все больше российской рыбы

Объем ввоза российской продукции из водных биоресурсов в Республику Корея за девять месяцев 2022 г. существенно увеличился в сравнении с аналогичным периодом 2021 г. Поставки растут и в натуральном, и в стоимостном выражении, отмечает корейская консалтинговая компания.

С января по сентябрь Южная Корея импортировала 406,5 тыс. тонн российской продукции из водных биоресурсов. Это на 57% больше результата за тот же период прошлого года, указано на сайте консалтинговой компании Union Forsea Corp. Вместе с ростом объема увеличилась и общая стоимость, достигнув 1,04 млрд долларов (+42%).

Больше всего в Корею из России поступает мороженого минтая (66%), сельди, трески и горбуши. При рост поставок минтая за отчетный период составил 85% по объему, сообщает корреспондент Fishnews.



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