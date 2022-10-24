Морской регистр рассказал о последствиях санкций

Российский морской регистр судоходства (РС) опубликовал разъяснения в связи с введенными в отношении него санкциями Евросоюза. Они предполагают в том числе запрет на заходы в порты стран — членов ЕС для судов с документами регистра.

Напомним, что восьмой пакет санкций Евросоюза, затрагивающий в том числе РС, был опубликован 6 октября. По инициативе регистра бельгийская компания Curtis, Mallet-Prevost, Colt & Mosle LLP подготовила юридическое заключение о последствиях этих мер. Заключение легло в основу информационного письма РС своим клиентам-судовладельцам, сообщили Fishnews в пресс-службе регистра.

Согласно письму, запрет вступает в силу с 8 апреля 2023 г. и распространяется на любые суда с документами PC независимо от флага. В то же время запретительные меры не распространяются на флот, нуждающийся в помощи, а также покидающий территорию Евросоюза.

В информационном письме перечислены случаи, когда судам, попадающим под запретительные меры, может быть разрешено посещение порта (шлюза, верфи) ЕС. Например, для закупки, передачи или импорта определенных товаров (включая сельскохозяйственные и пищевые продукты), если это не запрещено регламентом ЕС.

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