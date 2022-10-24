В ЯНАО разыграют три участка для аквафермеров

В Ямало-Ненецком автономном округе на торги выставлено три участка для пастбищного рыбоводства. Заявки на участие в аукционе принимаются до 30 ноября.

Аукцион проводит Нижнеобское территориальное управление Росрыболовства, сообщает корреспондент Fishnews. Согласно опубликованной документации, первый лот площадью 143 га находится в Шурышкарском районе.

Второй участок расположен в Надымском районе и имеет самую маленькую площадь — 17,5 га. Третий РВУ в Приуральском районе занимает 316 га.

Стартовые цены лотов — от 14 тыс. до 252,8 тыс. рублей. Провести торги планируется на 8 декабря в Тюмени. С победителями заключат договоры на 25 лет на условиях совместного водопользования.

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