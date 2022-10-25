Участок на реке Бикин разыграют под традиционный лов

В Приморском крае объявлен конкурс на участок для традиционного рыбного промысла коренных малочисленных народов. Заявки принимаются до 14 декабря — дня вскрытия конвертов с предложениями.

Торги организует Приморское теруправление Росрыболовства, сообщает корреспондент Fishnews. Согласно конкурсной документации, участок площадью 352 га расположен в Пожарском районе на реке Бикин.

Критериями оценки заявок станут положительный опыт освоения квот в целях ведения традиционного образа жизни и удаленность участка от места жительства. Для общины дополнительным критерием станет ее численность. Акватория предоставляется на 10 лет.

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