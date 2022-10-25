Глава ДВТУ рассказал о тенденциях работы с контейнерами

Принятие решения о таможенном контроле еще до выгрузки товаров с борта помогает ускорить работу с контейнерами, отметил руководитель Дальневосточного таможенного управления Юрий Ладыгин.

На пресс-конференции, приуроченной ко Дню таможенника РФ, начальник ДВТУ Юрий Ладыгин рассказал о результатах работы за девять месяцев нынешнего года, в том числе о ситуации с контейнерными перевозками. В 2021 г. в связи с изменениями логистических схем наблюдались скопления контейнеров, сообщает корреспондент Fishnews.

Несмотря на то, что в нынешнем году поступило больше контейнеров, чем в прошлом, ситуация изменилась к лучшему, отметил глава таможенного управления. Ускорить работу, по словам Юрия Ладыгина, помогает смещение ряда форм таможенного контроля на этап до подачи декларации. «То есть нами принимаются решения о проведения таможенного контроля еще до выгрузки товаров с борта», — рассказал руководитель ДВТУ. Такая работа позволяет операторам порта заранее решить, куда помещать контейнер.

«Конечно, совместными усилиями удалось сократить срок проведения досмотра фактически в два раз: с четырех дней в прошлом году до двух с половиной дней в этом году. Общий срок выпуска декларация сократился и составляет пять с половиной часов, а безрисковые декларации выпускаются в течение не более одного часа. Это что касается непосредственно Владивостока», — сообщил Юрий Ладыгин.

Для решения проблем с вывозом контейнеров созданы специальные рабочие группы, в которых взаимодействуют морские перевозчики, терминалы, железная дорога, таможенники, отметил начальник управления. «Находят решения этих вопросов и принимаются меры, для того чтобы разгрузить наши площадки», — добавил он.

Руководитель ДВТУ рассказал и об изменениях в составе морских перевозчиков. В начале года более четверти перевозок приходилось на «Маерск», но к лету он постепенно свернул свою деятельность. Сейчас на этом рынке работает 16 российских перевозчиков с долей 43%. Причем 20% приходится на «Феско». Также 28% пришлось на 16 корейских компаний, а 21% — на корейский «Синокор». Таким образом, здесь произошло определенное замещение и работа продолжается, обратил внимание Юрий Ладыгин.

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