Список рыбных экспортеров в Корею скорректировали

Обновлен Список российских рыбоперерабатывающих предприятий и судов — поставщиков рыбы и рыбной продукции, в том числе пищевых рыбных субпродуктов, в Республику Корея. Документ вступил в силу 24 октября.

Документ представила Национальная служба управления качеством продуктов питания (NFQS) Министерства морских дел и рыболовства Южной Кореи. Об этом Fishnews сообщили в российском Национальном центре безопасности продукции водного промысла и аквакультуры.

Обновленный список опубликован на сайте учреждения. Сейчас доступна в том числе версия на русском языке.

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