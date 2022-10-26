Специалисты прогнозируют рост уловов скумбрии в конце октября — ноябре

По данным на 25 октября, вылов сардины-иваси достиг 167,7 тыс. тонн — на 7,7% выше показателя за аналогичный период прошлого года. Другого пелагического объекта — скумбрии — рыбаки взяли 32 тыс. тонн.

Статистику пелагической путины традиционно дает Росрыболовство. На момент подготовки отчета на промысле сардины и скумбрии работало 23 средне- и крупнотоннажных судна под российским флагом. Большинство из них оснащены пелагическими тралами, три судна ведут лов кошельковыми неводами. Промысел идет в Южно-Курильском проливе и восточнее острова Итуруп на перепаде температуры поверхности океана 10—14°С.

Объемы добычи сардины высокие, иногда суточный вылов у отдельных судов превышает 500 тонн, рассказали Fishnews в пресс-службе Росрыболовства. Средний вылов на судосутки за неделю составил 158 тонн, вылов за неделю — 17,4 тыс. тонн. Средний размер сардины в уловах в последние дни увеличился и колебался в течение недели от 17,7 до 18,9 см. Рыба в уловах преимущественно с высоким содержанием жира.

Уловы скумбрии невысокие, промысел ведется у островов Курильской гряды. В последние дни отмечаются подходы крупной рыбы, средний размер варьируется от 26,5 до 32,9 см. Ситуация с промыслом скумбрии напоминает путину 2020 г., когда до третьей декады октября уловы были низкие. В связи с особенностями развития океанологических условий в Южно-Курильском районе, основные скопления скумбрии нагуливаются на востоке и северо-востоке этой зоны.

Добывающие суда работают на фронте Ойясио и прибрежном, недалеко от островов Курильской гряды, где в основном в скоплениях (от 75% до 90%) присутствует иваси. При смещении добывающего флота в более восточные районы доля скумбрии в уловах значительно увеличится. Со второй половины октября из-за процессов охлаждения поверхностных вод началась активная миграция пелагических рыб в более южные районы. В этот период в исключительной экономзоне России в районе южных Курильских островов заходят скопления скумбрии промыслового характера. Предполагается, что с третей декады октября и в ноябре средний вылов скумбрии на судосутки увеличится.

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