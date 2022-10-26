ЕЭК определила требования к рыбному сырью для кормов

Коллегия Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) утвердила требования к непищевому рыбному сырью, которое используется при производстве кормов для кошек и собак.

Принятие этих требований позволит расширить сырьевую базу для производителей кормов для непродуктивных животных и будет способствовать снижению себестоимости кормовой продукции, сообщили Fishnews в пресс-службе ЕЭК.

Одновременно с требованиями корректируется форма ветеринарного сертификата, в сопровождении которого непищевая продукция животного происхождения сможет ввозиться на территорию ЕАЭС.

Больше новостей читайте в телеграм-канале Fishnews.

Fishnews