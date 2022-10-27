Арктическому заповеднику планируют обеспечить особую охрану

Минприроды намерено предусмотреть режим особой охраны для заповедника «Остров Врангеля» на границе Чукотского и Восточно-Сибирского морей. Планируемые ограничения затрагивают в том числе судоходство, рыболовство и аквакультуру.

Проект приказа Минприроды с положением о государственном природном заповеднике «Остров Врангеля» размещен на портале regulation.gov.ru, сообщает корреспондент Fishnews. Согласно пояснительной записке, документ подготовлен для установления режима особой охраны заповедника и будет способствовать «эффективному управлению и осуществлению федерального государственного контроля».

На территории заповедника предполагается запретить в том числе промышленное и прибрежное рыболовство, рыболовство ‎в целях аквакультуры, рыболовство в учебных и культурно-просветительских целях; аквакультуру и любительское рыболовство, за исключением рыбалки сотрудников заповедника для собственного потребления (без права продажи улова). В то же время будет позволен лов в научно-исследовательских и контрольных целях.

Также предполагается запретить проход и стоянку судов и иных плавсредств вне водных путей общего пользования и специально предусмотренных мест.

Заповедник «Остров Врангеля» включает в себя острова Врангеля и Геральда, а также 12-мильную зону вокруг них, за исключением участка у южного побережья острова Врангеля.

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