Росрыболовство дало добро на расширение стоянки в пункте пропуска «Пограничный»

В Приморском крае планируют расширить автостоянку пункта пропуска «Пограничный» на границе с Китаем — такие работы согласовало территориальное управление Росрыболовства. Предполагается, что в результате пропускная способность погранперехода вырастет.

Приморское теруправление Росрыболовства согласовало проект увеличения площади стоянки транспорта в международном пункте пропуска «Пограничный». Расширение планируется за счет спрямления русла протекающего рядом ручья Падь Сосновая, сообщили Fishnews в пресс-службе ПТУ.

Ручей Падь Сосновая впадает в реку Нестеровка, которая, сливаясь с рекой Студеной, образует впадающую в озеро Ханка реку Мельгуновку. «Безусловно, работы по спрямлению русла ручья окажут негативное воздействие на его экологическую систему», — отметили в теруправлении. Вред предполагается компенсировать выпуском более 7 тыс. экземпляров молоди кеты.

Как отметил руководитель Приморского территориального управления Руслан Румянцев, рост пропускной способности МАПП «Пограничный» позволит увеличить скорость прохождения транспорта, снизить логистические издержки, создать условия для снижения стоимости товаров.

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