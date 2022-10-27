Калининградца подозревают в липовом морском трудоустройстве земляка

В Калининграде задержали местного жителя, который, по данным правоохранителей, похитил у земляка деньги под предлогом обучения и трудоустройства на судно. Получив от потерпевшего 24 тыс. рублей, злоумышленник перестал выходить на связь.

Калининградец обещал помочь быстро оформить документы для получения высокооплачиваемой работы, однако после передачи денежного вознаграждения скрылся, рассказали Fishnews в пресс-службе регионального МВД. Мужчину задержали возле его дома, когда он пытался сбежать через окно.

Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 159 УК РФ «Мошенничество, совершенное с причинением значительного ущерба гражданину». Подозреваемый находится под подпиской о невыезде.

Сейчас полицейские устанавливают его возможную причастность к совершению аналогичных преступлений на территории области.

Больше новостей читайте в телеграм-канале Fishnews.

Fishnews