Венесуэла хочет поставлять на российский рынок рыбу

Россельхознадзор уже прорабатывает возможность поставок рыбной продукции из Венесуэлы с коллегами по Евразийскому экономическому союзу. Эта тема обсуждалась на переговорах с представителями южноамериканской республики.

Переговоры Россельхознадзора с компетентными ведомствами Венесуэлы прошли в формате видеоконференции. С российской стороны также присутствовали сотрудники МИД.

От Венесуэлы в совещании участвовали представители Министерства народной власти по рыболовству и аквакультуре, Министерства народной власти по продуктивному сельскому хозяйству и землям и Министерства народной власти по иностранным делам.

Стороны обсудили вопросы взаимного доступа подконтрольной продукции и договорились ускорить процедуры, которые позволят активизировать торговлю между странами, рассказали Fishnews в пресс-службе Россельхознадзора.

По информации ведомства, венесуэльские производители выражают интерес к экспорту на российский рынок рыбо- и морепродукции.

Россельхознадзор сообщил зарубежным коллегам, что уже прорабатывает возможность поставок этой категории товаров из Венесуэлы с уполномоченными в области ветеринарии ведомствами государств — членов ЕАЭС.

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