Водоемы Челябинской области предлагают под аквафермы

Семь рыбоводных участков на озерах и водохранилищах Челябинской области выставлены на аукцион. Заявки принимаются до 14 декабря.

Торги организует Нижнеобское теруправление Росрыболовства, сообщает корреспондент Fishnews. Согласно аукционной документации, участки расположены в Еткульском, Уйском, Красноармейском, Октябрьском, Агаповском и Верхнеуральском районах. На всех акваториях предполагается ведение пастбищной аквакультуры.

Площадь РВУ — от 10 га до 362 га, стартовые цены лотов — от 8 тыс. до 290 тыс. рублей. Торги планируют провести 22 декабря в Тюмени. Победителям предложат заключить договоры на 25 лет на условиях совместного водопользования.

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