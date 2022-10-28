Нелегально добытого трепанга не удалось спрятать на дне

В охранной зоне Дальневосточного морского заповедника задержали группу нарушителей с тремя мешками живого трепанга. Специалисты оценивают предотвращенный ущерб в 2,4 млн рублей.

Подозрительный катер обнаружили в ходе совместного рейда госинспекторы нацпарка «Земля леопарда» и сотрудники Погрануправления ФСБ России по Приморскому краю. Они заметили, как мужчины на катере скидывают за борт мешки с неизвестным содержимым. К каждому мешку была прикреплена длинная веревка с поплавком, рассказали Fishnews в пресс-службе Дальневосточного морского заповедника.

Когда объединенная патрульная группа приблизилась к катеру, команда не стала оказывать сопротивление. Поднятые водолазами со дна мешки оказались заполнены живым дальневосточным трепангом. Общее количеств «морского огурца» превысило 1,7 тыс. штук. Животных выпустили в естественную среду обитания.

Предотвращенный ущерб превышает 2,4 млн рублей. Судно нарушителей задержано, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

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