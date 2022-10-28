Тамбовские аквафермеры наращивают рыбные урожаи

В Тамбовской области ожидают прироста объемов производства рыбоводных хозяйств на 3,4% в сравнении с прошлогодним показателем. В настоящее время аквафермеры активно вылавливают рыбу из прудов.

По предварительным данным управления сельского хозяйства, по результатам 2022 г. будет произведено около 600 тонн товарной рыбы, сообщили Fishnews в пресс-службе регионального правительства.

На территории Тамбовской области рыбоводством занимаются восемь предприятий. Они выращивают карпа, толстолобика, белого амура, карася, осетра, клариевого сома, дорадо и другие вид рыбы.

В настоящее время уловы на прудах уже превысили 270 тонн.

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