Второй этап любой ценой

«Другого пути нет»: в таком стиле Минсельхоз представил в ходе первого чтения в Госдуме законопроект о втором этапе инвестквот и аукционов. Оппонентов министерство обвинило в намеренном дроблении бизнеса, использовании офшоров и неумении считать.

Курс на продолжение

Несмотря на моральную поддержку председателя ГД Вячеслава Володина («Единая Россия»), рекомендовавшего коллегам благосклонно отнестись к законопроекту о втором этапе как приоритетному правительственному, первое чтение получилось весьма бурным. На заседании Госдумы 27 октября заместителю министра сельского хозяйства Ивану Лебедеву и руководителю думского комитета по аграрным вопросам Владимиру Кашину (КПРФ) пришлось почти два часа отвечать на вопросы депутатов, которые сомневались как в заявленных целях реформы, так и в эффективности предложенных министерством решений.

Как сообщает корреспондент Fishnews, законопроект предлагает перевести в квоты для инвестиционных целей дополнительные объемы водных биоресурсов. «Это 50% на аукционе перераспределение крабов, это 100% моллюски и беспозвоночные и 20% дальневосточной рыбы, то есть достаточно большой передел», — перечислил выводимые из распределения по историческому принципу объекты промысла Владимир Кашин.

Разработчик законопроекта Минсельхоз обосновал очередные изменения закона о рыболовстве необходимостью обновить основные производственные фонды, чтобы перенастроить отрасль с экспорта необработанной рыбы. «Мы должны сегодня у себя добывать, у себя перерабатывать и иметь добавленную стоимость внутри страны», — сформулировал курс государства Иван Лебедев.

Поспешность, с которой министерство продвигает эту инициативу, он объяснил интересами судостроительного комплекса. «Такой заказ на длительное время для наших верфей присутствует уже сегодня, но второй этап позволит его закрепить на несколько лет вперед», — отметил замглавы Минсельхоза.

После парламентских слушаний недельной давности , где законопроект столкнулся со шквалом критики, в том числе от депутатов и членов Совета Федерации, профильный комитет ГД подстраховался, предложив принять постановление Госдумы с детальным перечнем норм, которые нужно убрать или согласовать ко второму чтению. В частности, из текста будущего закона предложено исключить инвестквоты для моллюсков и других беспозвоночных. Малый и средний бизнес тоже предписано вывести за рамки нового регулирования, правда, без объяснения, как именно это будет сделано.

В рамках согласительной комиссии, создание которой также предусмотрено в постановлении, планируется проработать механизм «инвестиционного нормирования». Кроме того, комиссия, которую возглавит зампредседателя Госдумы Алексей Гордеев («Единая Россия»), рассмотрит возможность отложить запуск второго этапа по инвестквотам на вылов рыбы и крабов до завершения судостроительных проектов в рамках первого этапа.

Квоты в правильные руки

Именно к постановлению, обещая всё учесть в процессе доработки законопроекта, постоянно апеллировали и Иван Лебедев, и Владимир Кашин, хотя вопросы от представителей всех фракций касались и других рисков. Парламентарии не оставили без внимания отрицательное заключение Счетной палаты как по первому этапу инвестквот, так и по перспективам второго этапа.

«Он [законопроект – прим. ред.] противоречит нашим же рекомендациям, создает риск использования природных ресурсов без достижения ожидаемых результатов, приведет к ненужной концентрации рынка в руках крупного бизнеса, даже в конечном итоге не приведет к росту поступлений в федеральный бюджет, — напомнил о выводах аудиторов Михаил Делягин («Справедливая Россия»). — Почему мы позицию главного контрольно-счетного органа, которая неоднократно была зафиксирована на наших же площадках, игнорируем?»

«Основная цель первого этапа по сути не достигнута. Значимого поступления в бюджеты не случилось. И в добыче развития конкуренции тоже не случилось, новые игроки на рынке не появились. Целесообразно ли сейчас уничтожить еще пару сотен представителей малого и среднего бизнеса в том случае, если даже цели первого этапа не были достигнуты?» — поддержал коллегу Георгий Арапов («Новые люди»).

«Надо достраивать суда, надо достраивать рыбоперерабатывающие заводы, переводить всю переработку внутри страны. Просто замечательные слова. Под каждым словом можно подписаться. Только не понимаю, зачем для этого нужно убивать полностью конкуренцию в отрасли?» — выразил аналогичные опасения Валерий Гартунг («Справедливая Россия»).

У небольших предприятий нет финансовых возможностей строить перерабатывающий завод или крупное судно, прямо высказался председатель комитета ГД по развитию Дальнего Востока и Арктики Николай Харитонов (КПРФ). «Давайте конкретно вслух скажем: малый и средний бизнес где будет брать квоту?» — обратился он к официальному представителю Минсельхоза.

Видеть в законопроекте угрозу конкуренции министерство наотрез отказалось, но риски для малого бизнеса признало, правда, частично. «Во-первых, малые — это не всегда очевидно, и кто отрасль знает хорошо, видит, как на протяжении нескольких лет произошло дробление крупных на малые, а выгодоприобретатель один. Иногда это еще и офшорные какие-то зоны непонятные, и пять-шесть малых компаний», — заявил Иван Лебедев. — Но те малые хозяйства, которые на самом деле работают, они у нас будут защищены».

Тематика офшоров привлекла внимание вице-спикера ГД Ирины Яровой («Единая Россия»), представляющей Камчатский край. «Давайте тогда обнародуем список, кто у нас в офшорах, — предложила она Минсельхозу. — Вот вы говорите все время «офшоры, офшоры». Давайте запросим список и давайте тогда введем критерии оценки, кого мы поощряем, а кого не поощряем. Давайте защищать наш российский бизнес, но давайте это делать открыто и честно».

За всё заплатит потребитель

Новая глобальная реформа, инициированная Минсельхозом, которая «полностью перекраивает рынок всех действующих игроков», совершенно не учитывает интересы граждан, удивился Евгений Марков (ЛДПР). «Какой авторитет власти тогда мы повысим вашей реформой или понизим вашей реформой?» — задал риторический вопрос депутат.

По мнению Олега Нилова («Справедливая Россия»), законопроект никак не защищает интересы потребителя. «Почему-то я не слышу, что в концепции закона есть цель действительно добиться увеличения объемов и снижения цен, — подчеркнул он. — Почему эта задача не стоит? Давайте ее поставим и тогда поймем, что нам вперед нужно — заводы построить, корабли построить? Может, самолеты нужно запустить, чтобы они не стояли на приколе, не ржавели, а возили сюда рыбу? Может быть эти сети «Океанов» надо строить?»

Об отсутствии поддержки второго этапа инвестквот на территориях, которые напрямую затронут изменения законодательства, предупредила Роза Чемерис («Новые люди»). «Губернаторы всех прибрежных регионов и члены всех региональных законодательных собраний высказались против данного законопроекта, — напомнила она о многочисленных обращениях, поступивших в Госдуму. — Люди из регионов справедливо указывают на то, что в результате принятия этого закона они абсолютно точно лишатся рабочих мест».

Аналогичный отклик законопроект вызвал в отраслевом сообществе, отметил Андрей Альшевских («Единая Россия»). «Буквально сегодня получил письмо от Координационного совета рыбохозяйственных организаций Дальнего Востока , и я скажу, что, мягко говоря, крайне негативное к данному законопроекту, — рассказал парламентарий. — Закон был внесен 28 июля. Что мешало, предположим, его отозвать, доработать с учетом мнения и предложений профессионального сообщества, для того чтобы его успокоить, и внести на рассмотрение другой законопроект?»

Стратегическая арифметика

Хотя большая часть инвестпроектов в рамках первого этапа, особенно по строительству судов, далека от завершения, Минсельхоз оценивает программу безусловно положительно. «Мы видим, что нам удалось совершить перевооружение отрасли: новые суда, новые мощности, новое видение, самое главное, и понимание тех задач, которые отражены в стратегии», — заявил Иван Лебедев.

Однако у депутатов эффективность судостроительной программы вызвала большие сомнения, поскольку «перевооружение отрасли» по большей части пока остается на бумаге или на годы застряло на верфях. Вместо 22 готовых судов в настоящее время построено только 10 — такой ответ получил Михаил Кисляков («Единая Россия»).

Так ли уж необходимо на втором этапе жестко привязывать береговые заводы к строительству судов , если «судостроение остается в ступоре», поинтересовался Николай Новичков («Справедливая Россия»). «Разве это не затормозит реализацию инвестиционных проектов? Может быть, не стоит связывать эти два явления одно с другим?» — предложил депутат.

Минпромторг, по просьбе Ирины Яровой, изложил прогноз готовности судостроительных заводов к новым масштабным заказам от рыбаков. «Стапельное расписание наших верфей позволяет выполнить задачу и по первому этапу, и по второму, — замминистра Виктор Евтухов был настроен оптимистично. — Второй начнется позже, мы понимаем, с 2025 года контрактация. До 2026 года мы сегодня видим, что мы можем начать строительство 20 судов, после 2026 года — всех остальных, для того чтобы выполнить задачу по 71 судну».

Но целесообразно ли дальнейшее наращивание добывающих мощностей по отдельным объектам промысла? — поставил вопрос Олег Леонов («Новые люди»). На Севере по итогам аукциона 2019 г. вводится в строй 10 новых краболовов. «Они обеспечат полный вылов распределяемого ресурса в Северном рыбохозяйственном бассейне. Их производственная мощность — 30 тыс. тонн в год, и дальнейшее наращивание краболовного флота приведет к тому, что будет переизбыток мощностей, будет развиваться браконьерство и будет подрыв биоразнообразия», — заявил депутат.

Однако Минсельхоз опасений в связи с чрезмерным промысловым давлением на северных крабов не разделяет. «Вы, когда приводите цифры и расчет, он опирается на объемы вылова сегодняшнего времени. А я вам говорю о том, что посмотреть важно в стратегию, и посмотреть конкретно по субъектам, какой объем вылова запланирован. Он гораздо больше, — парировал Иван Лебедев. — И поэтому вы сегодня говорите, что всё, 10 построили, нам достаточно. А я сейчас и в голове помню, по Архангельской области мы говорим о том, что требуется еще как минимум 4 судна, и только тогда будет этот объем перекрыт».

«Мы очень качественно считаем, это не виртуальные цифры кораблей, это не виртуальные цифры заводов. Мы прямую арифметику понимаем хорошо: какой объем добываем и какая мощность требуется на то, чтобы это поймать, отправить на берег и переработать», — добавил замглавы Минсельхоза. По его словам, все мощности под инвестквоты рассчитаны исходя из цифр, заложенных в стратегию развития агропромышленного и рыбохозяйственного комплексов до 2030 г. , а эти цифры в свою очередь обоснованы отраслевой наукой. Видимо, на те же цифры опирался и Владимир Кашин, утверждая, что к 2030 г. отрасль должна иметь возможность выловить дополнительные 1,5 млн тонн, и без инвестквот этого сделать не получится.

По итогам обсуждения фракции «Справедливая Россия», «Новые люди» и ЛДПР рекомендовали своим членам голосовать против законопроекта. «Единая Россия» заняла противоположную позицию, и при поддержке КПРФ проект закона вместе с постановлением ГД был принят в первом чтении при 324 голосах за, 57 – против и 2 воздержавшихся.

Анна ЛИМ, Fishnews