Депутаты предложили не ломать рыбаков через колено

Парламентские слушания, организованные в Госдуме 19 октября, еще раз высветили противоречия законопроекта о втором этапе инвестквот — против него выступили не только большинство рыбопромышленных предприятий, но и основные рыбацкие регионы.

Лозунги вместо результатов

Участники парламентских слушаний, инициированных сразу двумя комитетами Госдумы, раскритиковали законопроект о втором этапе инвестквот и аукционах по продаже прав на вылов крабов и других водных беспозвоночных. Председатель комитета ГД по аграрным вопросам Владимир Кашин отметил, что предложенные правительством изменения в закон о рыболовстве, которые предусматривают появление сразу трех новых категорий квот, взбудоражили рыбацкое сообщество. По словам депутата, именно дальневосточные ассоциации настояли на обсуждении законопроекта в формате слушаний до первого чтения.

В ходе выступлений выяснилось, что настаивают на скорейшем запуске новой волны инвестпроектов, в то время как первый этап весьма далек от завершения, только два крупных рыбопромышленных холдинга и регулятор в лице Минсельхоза при поддержке Росрыболовства. Статс-секретарь — замглавы Минсельхоза Иван Лебедев заявил, что законодательная инициатива направлена «на обеспечение технологического суверенитета», а вовсе не на передел рыбных ресурсов. При этом представитель министерства признал масштабы дискуссии вокруг законопроекта и пообещал, что документ будет доработан при подготовке ко второму чтению, а все детали будут учтены в подзаконных актах.

Росрыболовство рассматривало различные механизмы развития рыбной отрасли, прежде чем сделать выбор в пользу инвестквот и аукционов, рассказал руководитель федерального агентства Илья Шестаков. Он эмоционально описал эффект первого этапа, в том числе появление на промысле судов, которым «рыбаки не нарадуются».

Как сообщает корреспондент Fishnews, таких судов для добычи рыбы и крабов построено всего 10 из 105 запланированных, а их ввод в строй, по данным Счетной палаты, не привел к существенному росту выпуска рыбной продукции с высокой добавленной стоимостью. Другое оценочное утверждение — о том, что до инвестквот новые рыбоперерабатывающие заводы не строились, — вызвало бурное негодование у присутствовавших в зале рыбопромышленников.

По словам Ильи Шестакова, продолжение программы строительства флота создаст прогнозируемость для верфей и производителей судового оборудования и обеспечит их заказами сразу до 2030—2032 гг. С представленными регионами расчетами потерь ведомство не согласно: ведь ресурс с бассейна никто не забирает, он будет всего лишь перераспределен между компаниями, а значит в целом по стране баланс не изменится.

Для малого бизнеса Росрыболовство заявило о готовности искать решения чуть ли не в ручном режиме — вплоть до составления перечня конкретных предприятий, которые будут каким-то образом защищены от аукционов и их последствий. Однако председатель Ассоциации судовладельцев рыбопромыслового флота (АСРФ), в состав которой как раз входят вышеупомянутые холдинги, Алексей Осинцев открыто заявил, что морское экспедиционное рыболовство — не удел малых и средних предприятий. АСРФ вновь сделала акцент на излюбленном аргументе разработчиков законопроекта, что квоты не изымаются до сдачи судна заказчику, хотя в случае с аукционами компании уже на следующий год могут потерять права на добычу крабов и других беспозвоночных.

На верфи надежды мало

Все остальные участники парламентских слушаний — депутаты Госдумы, члены Совета Федерации, крупнейшие отраслевые ассоциации, губернаторы и представители заксобраний прибрежных регионов — выступили с критикой как самой концепции законопроекта, так и его отдельных норм. Отрицательное заключение по второму этапу вынесла Счетная палата (СП). Промежуточные результаты первого этапа не дают оснований рассчитывать на благополучную реализацию новых инвестпроектов судостроительной программы.

По словам аудитора Сергея Мамедова, многомесячные задержки со сдачей судов стали нормой еще до ввода санкций. В текущей ситуации СП сомневается в возможности существенного обновления отечественного флота в ближайшие годы. «Стоит ли заставлять рыбаков вновь лезть в долги и заключать новые контракты, если неизвестно, когда и будут ли вообще реализованы проекты первого этапа?» — предложил подумать законодателям представитель контрольного органа.

Член комитета Совета Федерации по экономической политике Валерий Пономарев назвал «сказками» обещания Минпромторга сдать до конца текущего года еще 7 судов, в 2023 г. — 29 судов, а до 2026 г. — 56 судов, поскольку после перепроектирования для замены оборудования головные суда серий придется строить фактически заново. «По новому проекту головное судно строится три года, — напомнил сенатор. — Росрыболовство пытается китайские аналоги всем предлагать. Но складывается впечатление не только что нас вводят в заблуждение, но и что новым амбициозным проектом пытаются прикрыть провалы и недоработки первого этапа».

Счетная палата указала на еще один риск — это создание избыточных мощностей, которые в дальнейшем могут спровоцировать переловы либо остаться недозагруженными. Такая ситуация уже сложилась на Северном бассейне, где возможностей 10 строящихся краболовов с лихвой хватит для полного освоения допустимых уловов крабов. Строить еще столько же судов в привязке к аукционам на вторую половину крабовых квот нет никакого смысла. Напротив, потенциально интересные промышленности ресурсы удаленных районов Мирового океана в пакеты квот под инвестиции ни первого, ни второго этапов не вошли.

Бумажные инвестиции — реальные потери

Минсельхоз и Росрыболовство оценивают успех программы инвестквот внушительным ростом инвестиций в отрасль за последние пять лет. Однако суда не вышли на промысел и не начали приносить прибыль, эти инвестиции — по сути долги рыбопромышленных предприятий перед банками, которые необходимо обслуживать и возвращать, обратил внимание президент Всероссийской ассоциации рыбопромышленников (ВАРПЭ) Герман Зверев.

По его словам, отрасли предлагается два пути развития. Первый — это создание двух-трех сверхкрупных корпораций, которые в ближайшие годы сконцентрируют в своих руках минтай, краб и треску, а затем придут и в лосося. И второй путь, нацеленный на приоритетное развитие береговой переработки без невыполнимых требований для инвесторов, сохранение в отрасли и малых, и средних предприятий, рост поступления рыбных налогов в бюджеты прибрежных регионов в 1,5 раза — до 38-39 млрд рублей, и использование инвестобязательств по строительству краболовов на дальневосточных верфях. Сторонниками такого пути выступают региональные власти и рыбацкое сообщество, а также Российский союз промышленников и предпринимателей и профильная комиссия Общественной палаты РФ.

«Задачу повышения налоговой отдачи, модернизации рыбной отрасли и ухода от сырьевой модели возможно решить и без передела квот», — высказала мнение председатель Заксобрания Камчатского края Ирина Унтилова. А председатель Ассоциации добытчиков лососей Камчатки Владимир Галицын напомнил, что при обсуждении предыдущего законопроекта об инвестквотах никакие вторые и последующие этапы не планировались, инвестквоты рассматривались как разовая акция.

По результатам первого этапа регионы уже видят потери — как в ресурсном обеспечении, так и в виде утраты рабочих мест и снижения налоговых поступлений. Даже активное участие в реализации инвестпроектов не защищает рыбаков и прибрежные территории от сокращения доступных для вылова объемов рыбы. «После ввода в эксплуатацию всех объектов инвестиций первого этапа Камчатка лишится 200 тыс. тонн квот, после второго этапа — более 400 тыс. тонн, это треть всех ресурсов региона», — рассказал Владимир Галицын.

Одна из причин отрицательных отзывов на законопроект основных рыбных регионов — Сахалина, Камчатки, Приморья, Хабаровска, Магадана, Архангельска, Мурманска — угроза малому и среднему бизнесу. Председатель комитета ГД по развитию Дальнего Востока и Арктики Николай Харитонов сообщил, что депутатам поступили десятки обращений, где высказывались опасения в связи с риском вытеснения мелких и средних предприятий рыбной отрасли, работающих в Дальневосточном бассейне, крупными компаниями, у которых достаточно денег и для инвестиций и для участия аукционах.

«Принятие законопроекта только на Дальнем Востоке лишит производственного ресурса 116 предприятий, среди которых 74 — субъекты малого и среднего предпринимательства, а 17 — градо- и поселкообразующие предприятия. Законопроект приведет к их банкротству и, как следствие, к ликвидации населенных пунктов и оттоку населения с Дальнего Востока», — согласился с такой оценкой Валерий Пономарев.

Формат для поиска компромисса

Участвовавшие в слушаниях депутаты ГД и члены СФ тоже не увидели причин торопиться с созданием законодательной рамки для второго этапа инвестквот или аукционов. «Мы не имеем ни юридического, ни морального права принять этот закон, если все рыболовецкие регионы высказались против», — озвучил мнение Совета Федерации Валерий Пономарев.

Зампредседателя ГД Ирина Яровая оценила готовность Минсельхоза и Росрыболовства к диалогу для поиска оптимальных решений. «Могу высказать сожаления в части того, что законопроект внесен раньше, чем были найдены такие решения. На мой взгляд, закон надо вносить, когда решения найдены», — указала депутат.

«Нам нужно услышать позицию рыбаков, а не ломать их через колено», — подчеркнула Ирина Яровая и предложила до первого чтения сформировать согласительную комиссию при вице-премьере с участием представителей Минвостокразвития, Минтруда и других ведомств, а также губернаторов и глав региональных заксобраний, которые прислали отрицательные отзывы на законопроект.

Инициативу коллеги поддержал руководитель фракции «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов. «Позиция нашей фракции — категорически против этого законопроекта, — заявил он на слушаниях. — Ни в коем случае 25 октября не рассматривать, перенести на февраль».

С необходимостью выработки компромиссных решений согласился вице-спикер ГД Алексей Гордеев. «В раздрае с отраслью рассматривать проект закона не просто вредно, но и опасно», — обратился он к главе Росрыболовства.

Подводя итоги обсуждения, Владимир Кашин предложил принять за основу проект рекомендаций слушаний с учетом высказанных замечаний всех сторон. «Мы их отработаем в среду на комитете, — сослался он на регламент. — Предложим совету Госдумы, я думаю, ход очень приличный, создать согласительную комиссию, на берегу первого чтения договориться обо всех спорных вопросах — это все, что связано с выводом из-под рисков малого бизнеса, это все, что связано со сроками введения, и так далее».

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Анна ЛИМ, Fishnews