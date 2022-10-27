Не обрекать на банкротство: Координационный совет обратился к депутатам

Координационный совет рыбохозяйственных ассоциаций Дальнего Востока призвал каждого из депутатов Госдумы не поддерживать спорный законопроект о перераспределении квот на вылов. Парламентариям предстоит сделать выбор на заседании 27 октября.

Координационный совет рыбохозяйственные ассоциации Дальнего Востока направил обращение к каждому из депутатов Госдумы. Руководители ассоциаций решили перед первым чтением законопроекта о втором этапе инвестквот и аукционов еще раз привлечь внимание к его проблематике, сообщает корреспондент Fishnews.

Проект закона «О внесении изменений в федеральный закон «О рыболовстве и сохранении водных биологических ресурсов» (в части совершенствования механизма распределения инвестиционных квот добычи ВБР) Госдума планирует рассмотреть 27 октября. Вопрос поставлен на фиксированное время — 14:00 мск.

Инициатива затрагивает судьбу предприятий Севера и Дальнего Востока, в свете предложенных изменений законодательства будущее людей выглядит неопределенно, отметили авторы обращений.

Позицию об ущербе для прибрежных территорий разделяют губернаторы и парламенты регионов, об этом же говорят Счетная палата, сенаторы, руководство Совета Федерации и все, кто неравнодушен к судьбе рыбохозяйственного комплекса, ссылаются в координационном совете.

Отраслевые ассоциации также указали на ход парламентских слушаний, состоявшихся в Госдуме 19 октября. Они, считают в совете, «еще раз ярок высветили противоречия законопроекта о втором этапе инвестквот».

При этом авторы обращений подчеркнули, что рыбаки «не против здоровых и открытых инвестиций, развития отрасли и модернизации производств, но все это можно сделать иначе, без циничного изъятия ресурса у сотен работающих предприятий и передачи его«избранным» компаниям». В ассоциациях отметили, что давали предложения по развитию отрасли и наполнению госбюджета.

«Нас лишают права на работу, и мы, рыбаки, просим вас прислушаться к голосу совести и людям, протестующим против развала и произвола, и не голосовать за принятие такого закона!» — обратились представители отраслевого сообщества к депутатам.

Проект изменений федерального закона о рыболовстве в июле внесло в Госдуму правительство. Инициатива предусматривает второй этап применения механизма инвестквот на Дальневосточном бассейне, новые крабовые аукционы и аукционы с инвестиционными обязательствами по другим объектам промысла. Таким образом, на торги могут отправиться 100% объемов квот по отдельным видам водных биоресурсов.

В отраслевых объединениях, выступающих против принятия законопроекта, отмечали, что нужно сначала разобраться с проблематикой первого этапа квот под инвестиции и только потом говорить о новых инвестициях.

На обращение совета уже поступил ответ от депутата Тимура Канокова. «Наша фракция в Государственной думе «Справедливая Россия — За правду» не поддерживает данный законопроект», — говорится в ответе.

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