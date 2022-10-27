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Здание Госдумы

Дума приняла решение

Госдума поддержала в первом чтении проект федерального закона, меняющего принципы распределения квот на вылов. При этом депутаты приняли постановление с замечаниями, которые должны быть учтены при подготовке ко второму чтению.

На заседании 27 октября Госдума рассмотрела нашумевший законопроект «О внесении изменений в федеральный закон «О рыболовстве и сохранении водных биологических ресурсов» (в части совершенствования механизма распределения инвестиционных квот ВБР). Инициативу, вызвавшую большой резонанс в рыбной отрасли, в июле передало на рассмотрение нижней палаты парламента правительство. Разработкой проекта занимались Минсельхоз и Росрыболовство.

Министерство на заседании Госдумы вновь сослалось на то, что поправки нужны для обновления основных производственных фондов и повышения экономической эффективности в отрасли, сообщает корреспондент Fishnews. Рыба вывозилась за рубеж без переработки и механизмы квот под инвестиции позволят это изменить - этот посыл стал своеобразным лейтмотивом выступления статс-секретаря - заместителя министра сельского хозяйства Ивана Лебедева. Он также заявил, что поправки разработаны «во исполнение поручения президента».

Глава профильного комитета Госдумы Владимир Кашин, выступая по законопроекту, также согласился, что отрасли требуется модернизация. Но обратил внимание на целый ряд проблемных моментов предложенного регулирования: угрозы для малого и среднего бизнеса, задержки сдачи судов, вопросы прибрежного комплекса.

Рассмотрение длилось почти два часа. Депутатов интересовало: почему игнорируется критическая оценка Счетной палаты, прибрежных регионов, зачем убивать конкуренцию в отрасли, как будет обеспечена загрузка сырьем уже существующих заводов, почему не приняты во внимание альтернативные пути развития отрасли. Упомянуто было и обращение Координационного совета рыбохозяйственных ассоциаций Дальнего Востока, призывавшего парламентариев не поддерживать спорную инициативу. Прозвучал и вопрос: что же мешало разобраться с серьезными вопросами к законопроекту до того, как он был вынесен на первое чтение?

По итогу большинством голосов законопроект все-таки получил зеленый свет.

При этом депутаты приняли постановление, отражающее вопросы, которые должны быть учтены при подготовке проекта закона ко второму чтению. Это выведение из-под положений проекта субъектов малого и среднего бизнеса, исключение новшеств по квотам добычи моллюсков и прочих водных биоресурсов в инвестцелях. В рамках согласительной комиссии предложено проработать вопрос использования механизма «инвестиционного норматива». Депутаты также заявили о необходимости подумать на согласительной комиссии о возможности переноса срока вступления в силу положений о втором этапе инвестквот и крабовых аукционах. Согласительная комиссия будет работать при вице-спикере ГД Алексее Гордееве.

На сбор поправок к законопроекту отводится 30-дневный срок.

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